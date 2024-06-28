С 1 июня по 15 сентября в Бобруйске проходит специальная программа ´Мак´.

Оперативники подразделений по наркоконтролю совместно с другими службами, нацелены на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, а также на пресечение деятельности лиц, занимающихся выращиванием и возделыванием мака и конопли.
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