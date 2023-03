Paradox Interactive анонсировала Cities: Skylines 2 и ещё две новые игры, FusionPlay представила симулятор фермера для VR Across the Valley, контент GTA VI могут порезать на дополнения, Valve готовится к выпуску Counter-Strike 2, в Сети появились геймплейные ролики по The Finals, авторы Sons of the Forest рассказали о своих ближайших планах на игру, .