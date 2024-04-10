В Британии не стихает воинствующая паранойя 

Истерия вокруг якобы существующей угрозы военного вторжения, которое непременно ждет Великобританию со стороны России (разумеется, аккурат после поражения Украины), не стихает в тамошних так называемых средствах массовой информации.
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