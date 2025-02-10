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«Черный январь». История кровавого «Майдана» в Баку

«Черный январь». История кровавого «Майдана» в Баку

 Сюжет Всемирная история с Андреем Сидорчиком Введение чрезвычайного положения и ввод войск в Баку. / Сергей Титов / РИА Новости Распад Советского Союза для подавляющего числа граждан был колоссальной трагедией.

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Комментарии
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михаил дуванов
гандон. ты чего так надулся. лопнешь
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5 час.
Dmitry Nikitin
А почему азербайджанцы ещё в России и зарабатывают на борьбу с Россией? Кто конкретно за это получает откаты? Или опять неприкасаемые? Закрывать весь бизнес, лишать гражданства, если оно есть, и высылать до ой или в Турцию. Они же друзья?
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5 час.
Владимир Балаев
&quot;...им дали уйти...&quot;   Я вот думаю, что в этом случае предприняли англичане, немцы, американцы?!  Уверен, что за такую резню и убитых солдат они бы превратили город в руины...  Мы не они, но прощать зверей, значит им потакать.  Сегодня они поставили памятник этим тварям как святым, а завтра ударят нам в спину, потому что лицом к лицу им слабо!  Они торгаши а не воины! и сейчас, когда они жируют в наших столицах, наглеют, хамят, угрожают жизням невооружённых людей, они уверены что всё могут купить за свои деньги..  Так вот, пора прекращать этот бардак, пусть занимаются дома, там посмотрим как у них получится
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3 час.
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