«Черный январь». История кровавого «Майдана» в Баку

А почему азербайджанцы ещё в России и зарабатывают на борьбу с Россией? Кто конкретно за это получает откаты? Или опять неприкасаемые? Закрывать весь бизнес, лишать гражданства, если оно есть, и высылать до ой или в Турцию. Они же друзья?

Владимир Балаев

"...им дали уйти..." Я вот думаю, что в этом случае предприняли англичане, немцы, американцы?! Уверен, что за такую резню и убитых солдат они бы превратили город в руины... Мы не они, но прощать зверей, значит им потакать. Сегодня они поставили памятник этим тварям как святым, а завтра ударят нам в спину, потому что лицом к лицу им слабо! Они торгаши а не воины! и сейчас, когда они жируют в наших столицах, наглеют, хамят, угрожают жизням невооружённых людей, они уверены что всё могут купить за свои деньги.. Так вот, пора прекращать этот бардак, пусть занимаются дома, там посмотрим как у них получится