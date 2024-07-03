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Politico: НАТО призвали не предоставлять членство в альянсе Украине

Politico: НАТО призвали не предоставлять членство в альянсе Украине

Десятки экспертов по внешней политике призывают членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на предстоящем саммите альянса, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников и приведет к расколу коалиции.

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