Politico: НАТО призвали не предоставлять членство в альянсе Украине

Десятки экспертов по внешней политике призывают членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на предстоящем саммите альянса, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников и приведет к расколу коалиции.
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