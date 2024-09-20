Эпидемиологическая угроза: сублиния FLiRT — новые штаммы COVID-19 и меры предосторожности Ольга ВайленкоС начала сентября 2024 года в России наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19, вызванный распространением новых, особо заразных вариантов вируса из сублинии FLiRT.
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