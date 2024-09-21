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Кожевников про Кузнецова в СКА: «Ему еще нужно время, чтобы адаптироваться к лиге. Посмотрите, как много внимания уделяют ему соперники – он все время в стыках»

В 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ 32-летний форвард набрал 5 (1+4) очков.  «Евгению еще нужно время. Конечно, ему надо адаптироваться к лиге.

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