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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Я благодарен за то, что вообще сумел заработать очки»

Хэмилтон доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Китая. Пилот «Мерседеса» отметил, что с учетом старта с 18-й позиции на что-то большее, чем просто попадание в очковую зону, ему рассчитывать и не приходилось.

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