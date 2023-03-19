Слово и дело

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На концерт МакSим в Сочи вызвали бригаду врачей

На концерт МакSим в Сочи вызвали бригаду врачей

Концерты певицы МакSим закончился скорой и полицией. Во время выступления певицы обеспокоенные фанаты вызвали неотложную помощь.

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