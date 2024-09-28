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Reuters: Байден поручил Пентагону скорректировать силы на Ближнем Востоке

Reuters: Байден поручил Пентагону скорректировать силы на Ближнем Востоке

Американский президент Джо Байден после ударов Израиля по Бейруту распорядился, чтобы Пентагон "оценил и при необходимости скорректировал положение сил США" на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

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