Reuters: Байден поручил Пентагону скорректировать силы на Ближнем Востоке

Американский президент Джо Байден после ударов Израиля по Бейруту распорядился, чтобы Пентагон "оценил и при необходимости скорректировал положение сил США" на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
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