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ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО «Ураган»

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО «Ураган»

Украинские военные обстреляли Горловку, выпустив три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган». Об этом 17 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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