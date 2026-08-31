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Воронежские новости

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Воронежская область отменила непосредственную угрозу дрон-атак

Воронежская область отменила непосредственную угрозу дрон-атак

Прямая угроза дрон-атак в Воронежской области устранена, но общая опасность беспилотников сохраняется, сообщил губернатор Гусев.

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