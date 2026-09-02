Голодный медведь напал на сибирскую отшельницу Агафью Лыкову

Зверь подкараулил женщину на косогоре и внезапно побежал в ее сторону Сибирская отшельница Агафья Лыкова рассказала, что пережила атаку медведя, и позвонила за помощью пишет "Комсомольская правда".
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