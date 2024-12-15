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"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как наши люди представляют себе Узбекистан ? Ну примерно так: В представлении многих сограждан   В представлении многих сограждан   В представлении многих сограждан Но на самом деле, это полная чушь.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Дык такие сюда и не едут. Им незачем, и миграционная не пускает.
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