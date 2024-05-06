Синоптик Шувалов: количество снега и дождя в регионах РФ превысит норму

В большей части регионов Центральной России на этой неделе погода ожидается ненастная. Пройдут дожди и снег, а местами выпадет за сутки половина месячной нормы осадков, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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