"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке на объект на севере Израиля

Радикальные группировки Ирака заявили, что их беспилотник атаковал некий объект на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление формирований, входящих в состав объединения "Исламское сопротивление Ирака".
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