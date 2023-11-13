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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Пятигорске выбрали девять лучших управленцев СКФО

В Пятигорске выбрали девять лучших управленцев СКФО

ПЯТИГОРСК, 13 ноября, ФедералПресс. Девять человек от Северо-Кавказского федерального округа отобраны для участия в суперфинале федерального проекта «Лидеры России»: их поздравил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

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