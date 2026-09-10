Минобороны: Киев ударил по станции «Турецкого потока» на Кубани

В Министерстве обороны России объяснили, с какой целью украинская сторона нанесла удар по территории Краснодарского края.
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