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Эвакуационную машину в Запорожской области атаковали 18 дронов ВСУ

Эвакуационную машину в Запорожской области атаковали 18 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи 18 дронов атаковали эвакуационную машину в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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