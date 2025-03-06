⚡🤬 Домашняя собака напала на мужчину в Севастополе 🇷🇺 Пёс сбежал из частного сектора. По словах местных, его случайно выпустили рабочие.
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⚡🤬 Домашняя собака напала на мужчину в Севастополе 🇷🇺 Пёс сбежал из частного сектора. По словах местных, его случайно выпустили рабочие.
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