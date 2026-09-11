БРИКС требуют реформировать МВФ и Всемирный банк

МУМБАИ (ИА Реалист). Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС по итогам встречи, состоявшейся 10 сентября в Мумбаи под председательством Индии, приняли совместное заявление, в котором вновь призвали к срочному реформированию Международного валютного фонда и Всемирного банка.