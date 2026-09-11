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ИА Реалист

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БРИКС требуют реформировать МВФ и Всемирный банк

БРИКС требуют реформировать МВФ и Всемирный банк

МУМБАИ (ИА Реалист). Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС по итогам встречи, состоявшейся 10 сентября в Мумбаи под председательством Индии, приняли совместное заявление, в котором вновь призвали к срочному реформированию Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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