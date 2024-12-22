Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря сообщил о том, что его визит в Москву был реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, о прекращении транзита газа через украинскую территорию.
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