Фицо: отказ от российского газа обернется для ЕС несусветными ценами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Евросоюза от российского газа может привести к дальнейшему росту цен и усилению зависимости стран сообщества от поставок из третьих государств.
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