Из Новосибирской области выдворили более тысячи мигрантов

Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего мигранты нарушают режим пребывания, предоставляют ложные сведения при постановке на учет или ведут незаконную трудовую деятельность.
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