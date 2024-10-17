В Калужской области работник добился выплаты после проверки прокуратуры

Кировская межрайонная прокуратура провела проверку в строительной организации, где выявила нарушения трудового законодательстваКировская межрайонная прокуратура провела проверку в строительной организации, где выявила нарушения трудового законодательства.
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