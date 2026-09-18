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Татар-информ

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Ректор КазГИКа Ахмадиева о памятнике Учителю: «За основу взята я»

Ректор КазГИКа Ахмадиева о памятнике Учителю: «За основу взята я»

Образ Учителя в новом памятнике на Подлужной взят с ректора Казанского государственного института культуры Розы Ахмадиевой.

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