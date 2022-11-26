NASA опубликовало ночной снимок обесточенной Украины

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором зафиксировано отсутствие электричества практически на всей территории Украины.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором зафиксировано отсутствие электричества практически на всей территории Украины.
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