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NASA опубликовало ночной снимок обесточенной Украины

NASA опубликовало ночной снимок обесточенной Украины

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором зафиксировано отсутствие электричества практически на всей территории Украины.

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