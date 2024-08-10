МУДРОСТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ

МГ

Малик Гумеров

ОНИ ЖИЛИ ПРАВЕДНО и НАКАЗАЛИ ЭТО СВОИМ ПОТОМКАМ ! Потомки только пока подводят .... , живут как овечки - надеждами на кого то ... , никак не могут сами устраивать свою жизнь .... ! Их жизнь определяют их "слуги" - ОПЕКУНЫ - чиновники = дегенераты !