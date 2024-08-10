Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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МУДРОСТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ

МУДРОСТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ

«Кто несёт в своём сердце сомнения о продолжении жизни во Слави и Прави, тот обретает для себя Тьму, ибо величественные сияния этих Миров, для своего взора человек закрывает.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Предки наши из всей жизни своей извлекали мудрое, доброе слово.
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
ОНИ ЖИЛИ ПРАВЕДНО  и  НАКАЗАЛИ ЭТО  СВОИМ ПОТОМКАМ !                  Потомки только пока подводят .... , живут как овечки - надеждами на кого то ... , никак не могут сами  устраивать свою жизнь .... !   Их жизнь определяют  их &quot;слуги&quot;  - ОПЕКУНЫ - чиновники = дегенераты !
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13 час.

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