«Кто несёт в своём сердце сомнения о продолжении жизни во Слави и Прави, тот обретает для себя Тьму, ибо величественные сияния этих Миров, для своего взора человек закрывает.
МУДРОСТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ
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Александр Николаевич
Предки наши из всей жизни своей извлекали мудрое, доброе слово.
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
ОНИ ЖИЛИ ПРАВЕДНО и НАКАЗАЛИ ЭТО СВОИМ ПОТОМКАМ ! Потомки только пока подводят .... , живут как овечки - надеждами на кого то ... , никак не могут сами устраивать свою жизнь .... ! Их жизнь определяют их "слуги" - ОПЕКУНЫ - чиновники = дегенераты !
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13 час.
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