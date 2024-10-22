Скидку на оплату счетов теперь можно получить за баллы «Миллион призов»

Участники электронных проектов теперь могут обменивать баллы городской программы лояльности «Миллион призов» на промокод, предоставляющий скидку в размере 500 рублей на оплату любого счета в сервисе «Мои платежи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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