Овечкин рассказал о своих эмоциях во время приближения к рекорду Гретцки

Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин рассказал, что ему нравится повышенное внимание на фоне приближения к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).