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Овечкин рассказал о своих эмоциях во время приближения к рекорду Гретцки

Овечкин рассказал о своих эмоциях во время приближения к рекорду Гретцки

Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин рассказал, что ему нравится повышенное внимание на фоне приближения к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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