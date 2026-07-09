Федерация футбола Египта поблагодарила президента после ЧМ-2026

В официальном заявлении на сайте ассоциации отмечается, что совет директоров, возглавляемый Хани Абу Ридой, а также тренерский, административный и медицинский штабы и футболисты национальной сборной выражают искреннюю признательность президенту за его слова поддержки и высокую оценку достойного выступления сборной, ставшего историческим достижением команды на мировом первенстве.
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