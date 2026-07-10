Полицейские спасли пенсионерку и ее миллионы от мошенников

В Миассе сотрудники полиции помогли пожилой женщине, которую атаковали аферисты. 79-летняя местная жительница позвонила в дежурную часть и сообщила, что ей звонят неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых органов и требуют перевести деньги на «безопасные» счета.