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Полицейские спасли пенсионерку и ее миллионы от мошенников

Полицейские спасли пенсионерку и ее миллионы от мошенников

В Миассе сотрудники полиции помогли пожилой женщине, которую атаковали аферисты. 79-летняя местная жительница позвонила в дежурную часть и сообщила, что ей звонят неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых органов и требуют перевести деньги на «безопасные» счета.

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