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Секреты восхождения Татьяны Брухуновой: от школьного фан-клуба и богатого покровителя до брака с Евгением Петросяном

Секреты восхождения Татьяны Брухуновой: от школьного фан-клуба и богатого покровителя до брака с Евгением Петросяном

Имя Татьяны Брухуновой сегодня прочно связано со знаменитым юмористом Евгением Петросяном, однако её путь к статусу супруги известного артиста начался задолго до их свадьбы.

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