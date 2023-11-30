Гендиректор «Газпром межрегионгаза» призвал губернатора Махонина ходить по домам

Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» и член генсовета «Единой России» Сергей Густов призвал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ходить по домам и агитировать жителей подключаться к газопроводу.
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