Мбаппе намерен перейти в «Реал», несмотря на новые предложения от «ПСЖ». Боссы «Мадрида» спокойны

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на новое предложение «ПСЖ» по контракту. Как пишет Marca, французский нападающий давно принял решение о переходе в «Мадрид», но объявит о нем только в конце сезона.
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