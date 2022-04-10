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Мбаппе намерен перейти в «Реал», несмотря на новые предложения от «ПСЖ». Боссы «Мадрида» спокойны

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на новое предложение «ПСЖ» по контракту. Как пишет Marca, французский нападающий давно принял решение о переходе в «Мадрид», но объявит о нем только в конце сезона.

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