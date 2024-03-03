В школах Барнаула появится новый предмет

Прошедшие курс ОБЗР будут иметь базовые знания, которые позволят им лучше адаптироваться в рядах защитников Родины В Барнауле обсудили, какими будут новые уроки ОБЖ, которые с нового учебного года будет называться "Основы безопасности и защиты Родины".
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