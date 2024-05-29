Установлена личность студента, погибшего под колёсами автомобиля напротив университета Ростове

Известно, что он учился в ДГТУ, напротив которого и случилась смертельная авария.Молодым человеком, который погиб в ДТП 28 мая напротив Донского государственного технического университета, оказался 21-летний студент из Эквадора.
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