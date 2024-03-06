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Мишустин, Чернышенко и перезагрузка "Системы" Владимира Евтушенкова

Мишустин, Чернышенко и перезагрузка "Системы" Владимира Евтушенкова

Правительство Вологодской области расторгло соглашение с гостиничной компанией Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова) о строительстве рекреационного комплекса рядом с "Вотчиной Деда Мороза" в Великом Устюге.

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