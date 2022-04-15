Ряд иностранных перевозчиков отказался заниматься поставками российской продукции. Как сообщили в Минпромторге, некоторые международные крупные логистические компании отказываются от сотрудничества с РФ и перестают перевозить российские грузы.
Ряд иностранных перевозчиков отказался заниматься поставками российской продукции. Как сообщили в Минпромторге, некоторые международные крупные логистические компании отказываются от сотрудничества с РФ и перестают перевозить российские грузы.
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