Илон Маск запускает мессенджер XChat

Его бета-версия стала доступна некоторым пользователям X c платной подпиской. По своему функционалу XChat напоминает Telegram Павла Дурова и может составить ему конкуренциюВышла бета-версия XChat — нового мессенджера, ориентированного на безопасность, шифрование и расширенные функции.