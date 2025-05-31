Илон Маск запускает мессенджер XChat

Его бета-версия стала доступна некоторым пользователям X c платной подпиской. По своему функционалу XChat напоминает Telegram Павла Дурова и может составить ему конкуренциюВышла бета-версия XChat — нового мессенджера, ориентированного на безопасность, шифрование и расширенные функции.
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