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Турной знак: отельеры не стали резко снижать цены после праздников

Турной знак: отельеры не стали резко снижать цены после праздников

Обычно снижение цен на отели после майских праздников в России составляет 30%, но в 2021-м они опустились в лучшем случае на 10–20%, а некоторые гостиницы и вовсе не стали корректировать стоимость номеров, сообщили «Известиям» отраслевые эксперты.

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