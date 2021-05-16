Турной знак: отельеры не стали резко снижать цены после праздников

Обычно снижение цен на отели после майских праздников в России составляет 30%, но в 2021-м они опустились в лучшем случае на 10–20%, а некоторые гостиницы и вовсе не стали корректировать стоимость номеров, сообщили «Известиям» отраслевые эксперты.