Сотрудники полиции совместно с общественниками проводят беседы с подрастающим поколением в детских оздоровительных лагерях

С целью предупреждения преступных посягательств в отношении детей и принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, сотрудники полиции и представители Общественных советов проводят встречи в рамках профилактического мероприятия «Защита».
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