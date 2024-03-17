Медицинский сектор Самарской области активно развивается

Самарская область продолжает развивать медицинскую сферу. В последние годы здесь строятся новые поликлиники, учреждения оснащаются современными технологиями, благодаря которым лечение проходит быстрее и эффективнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии