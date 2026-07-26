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Царьград

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Цепи и трудотерапия: как лечили душевнобольных людей в царской России

Цепи и трудотерапия: как лечили душевнобольных людей в царской России

Во второй половине XIX - начале XX века в российской психиатрии наметился поворот от карательных практик к гуманным методам лечения, и одним из проводников этого курса стал профессор Александр Иосифович Писнячевский.

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