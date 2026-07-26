Цепи и трудотерапия: как лечили душевнобольных людей в царской России

Во второй половине XIX - начале XX века в российской психиатрии наметился поворот от карательных практик к гуманным методам лечения, и одним из проводников этого курса стал профессор Александр Иосифович Писнячевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии