Зима придет намного раньше обычного: что ждет жителей Приморья

Жителей Приморья предупредили о возможных резких изменениях погоды в конце лета и начале осени. По предварительным прогнозам, переход к холодному сезону в этом году может оказаться более заметным: уже в сентябре в отдельных районах края возможны периоды с пониженными температурами, сильными дождями и холодными ветрами.