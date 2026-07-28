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Зима придет намного раньше обычного: что ждет жителей Приморья

Зима придет намного раньше обычного: что ждет жителей Приморья

Жителей Приморья предупредили о возможных резких изменениях погоды в конце лета и начале осени. По предварительным прогнозам, переход к холодному сезону в этом году может оказаться более заметным: уже в сентябре в отдельных районах края возможны периоды с пониженными температурами, сильными дождями и холодными ветрами.

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