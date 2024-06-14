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Илья Головин, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, 174 063 ₽

Илья Головин, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, 174 063 ₽

Илюша родился в срок, хорошо развивался, повода для тревог не было. Но в четыре года, когда сын пошел в детский сад, я заметила, что он устает от игр, ему тяжело угнаться за детьми, а при плаче у него белеют губы.

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