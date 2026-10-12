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Татар-информ

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Участники СВО и их семьи получили приоритет в соцобслуживании в Татарстане

Участники СВО и их семьи получили приоритет в соцобслуживании в Татарстане

Кабинет Министров Республики Татарстан внес изменения в порядки предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной формах.

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