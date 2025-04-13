Армии России требуется новая БРЭМ

Опыт СВО бесценен Итоги специальной военной операции на Украине подводить еще рано, но предварительные выводы сделать уже можно.
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