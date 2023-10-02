Губернатор Травников поручил обеспечить качество работ на объектах благоустройства

На 400 объектов благоустройства в 2023 году предусмотрено 2 млрд 235 млн рублей.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить качество работ на объектах благоустройства с учетом возможностей подрядных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии