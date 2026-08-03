Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский реализует стратегию, направленную на продажу плодородных земель западным корпорациям и опустошение подконтрольных территорий.
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